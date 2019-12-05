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В Перми почтут память погибших при пожаре в "Хромой лошади" в 2009 году

, ИА "Амител"
Трагедия произошла десять лет назад – 5 декабря 2009 года
Фото: fishki.net

Фото: fishki.net

В Перми 5 декабря пройдут памятные мероприятия, приуроченные к десятилетию трагедии в ночном клубе "Хромая лошадь", сообщает мэрия города.

"Почтить память погибших и возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших, представители городских властей, общественных организаций", – говорится в сообщении.

В сквере установлен памятник жертвам трагедии. После этого родственников погибших доставят на Северное кладбище, где похоронено большинство погибших.

Вечером в Органном зале Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии исполнит новую программу "Пять веков русской духовной музыки". Прозвучит напев Валаамского монастыря, песнопения Николы Дилецкого, Дмитрия Бортнянского, Павла Чеснокова, вокальные композиции на музыку Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

Напомним, пожар в ночном клубе "Хромая лошадь" произошел 5 декабря 2009 года. От отравления угарным газом и продуктами горения погибли 156 человек, более 70 человек получили ранения. Причиной стало пиротехническое шоу, из-за которого загорелся пенопластовый потолок. Посетители не смогли покинуть горящее помещение, поскольку в нем не были оборудованы пути эвакуации. Кроме того, частично были закрыты двери, что вызвало давку.

В сентябре 2018 года бывший владелец "Хромой лошади" Анатолий Зак вышел на свободу по новому закону после перерасчета срока (день в изоляторе – полтора дня в колонии) и решил вернуться в бизнес.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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