Власти Барнаула отказались благоустраивать сквер на площади Октября

Власти Барнаула не планируют в ближайшие годы благоустраивать сквер рядом с памятником Сеятелю на площади Октября. Ответ на запрос от начальника комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева опубликовал известный городской общественник Игорь Берг.

Как следует из ответа, ремонт на территории, прилегающей к будущему Художественному музею Алтайского края, проводили в 2012 году. Именно тогда и были высажены несколько деревьев. В планах у городских властей на будущий год нет благоустройства участка.

Отметим, что в ответе мэрии есть своя логика. Музей на площади Октября будет достроен только к осени 2021 года. После этого облик площади кардинально изменится. Рядом с музеем есть небольшой сквер, который в дальнейшем можно уже будет и реконструировать.

Ранее городские власти сообщили, что в следующем году не будут ремонтировать фонтан на площади Сахарова в Барнауле.