Власти Барнаула отказались благоустраивать сквер на площади Октября

Власти Барнаула не планируют в ближайшие годы благоустраивать сквер рядом с памятником Сеятелю на площади Октября. Ответ на запрос от начальника комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева опубликовал известный городской общественник Игорь Берг.
Как следует из ответа, ремонт на территории, прилегающей к будущему Художественному музею Алтайского края, проводили в 2012 году. Именно тогда и были высажены несколько деревьев. В планах у городских властей на будущий год нет благоустройства участка.
Отметим, что в ответе мэрии есть своя логика. Музей на площади Октября будет достроен только к осени 2021 года. После этого облик площади кардинально изменится. Рядом с музеем есть небольшой сквер, который в дальнейшем можно уже будет и реконструировать.
Ранее городские власти сообщили, что в следующем году не будут ремонтировать фонтан на площади Сахарова в Барнауле.
Комментарии
вырубили елки, да и ... с ними. Хотя обещали высадить новые.
А впрочем, неудивительно
Да там главное было чувака на фоне шестерёнки поставить. Ленин то стоял и денег не приносил. А ёлки дело десятое.
а че за чувак? я думал это Цой - Звезда по имени солнце и восьмиклассница рядом
а зачем вырубили всё?
главную площадь города изуродовали за миллионы, и нормально
Музей на площади Октября будет достроен только к осени 2021 года.
Это уже какая по счёту дата окончания строительства, седьмая или восьмая?
а когда сквер с ребенком-жеребенком в порядок приведут?
мы там в детстве на горке катались, было зачотно, елка стояла, гирлянды, горели огоньками
летом работал фонтан,
а сейчас там срачь