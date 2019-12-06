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Группа закладчиков в Барнауле была осуждена за распространения наркотиков

, ИА "Амител"
Все участники получили серьезные сроки

Центральный районный суд Барнаула вынес приговоры семерым закладчикам, которые были пойманы с поличным, сообщают "Вести. Алтай".

Трое из них получили по 8 лет строгого режима, а остальные от 5 до 7 лет тюрьмы. Самой младшей из осужденных стала 19-летняя девушка, которая за день прятала по 15 доз. 

Преступники действовали по отработанной схеме и связывались с поставщиками в интернете. Друг с другом фигуранты дела были не знакомы. 

Каждый из них с первых моментов задержания активно содействовал следствию, дал признательные показания и указал на своих подельников. В ходе работы оперативники изъяли более 2 кг наркотических веществ. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.12.2019 21:31
- гость -

Да ешкин свет, чего исполнителей-то щемить? Им пара ударов ПУСом по почкам выбьет все желание страдать подобным "легким заработком"
Надо дилеров, но там завязано, ибо "паблы эскобары" местных разливов засылают бабло куда надо, поэтому палки рубим на лохах-закладчиках

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