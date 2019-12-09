Power Bank за селфи. Европа Плюс Барнаул устраивает конкурс.

"Европа плюс Барнаул" устраивает конкурс селфи. Правила конкурса простые:
1. Нужно отправиться на каток "Европы Плюс", который находится на 3 этаже ТРЦ "Galaxy" и сделать классную фотографию на льду, на фоне логотипа радиостанции.
2. Затем нужно опубликовать фотографию у себя на странице в социальной сети "Вконтакте" с хэштегом #ЛедЕвропаПлюс.
13 декабря в официальном сообществе радиостанции "Европа плюс Барнаул" во "Вконтакте" будут названы авторы самых интересных снимков. Им будут вручены Bluetooth колонка за первое место, портативный Power Bank за второе и спортивная фляжка за 3-е место.
Генеральные партнеры проекта: энергетический напиток "Таргет" и "АлтайЕвроМоторс" — официальный дилер Фольксваген в Алтайском крае.
Комментарии
Колонку хочу)