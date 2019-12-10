Новые методы лечения рака внедрили в Бийске

Имплантируемые порт-системы для химиотерапии впервые начали использовать в онкологическом диспансере города Бийска, сообщает издание "Наш Бийск".
В центральную вену пациента вживляют титановую камеру, соединенную с полиуретановым катетером, находящимся в центральной вене. Устройство полностью скрыто под кожей и может использоваться до пяти лет.
"В химиотерапии используется достаточно много агрессивных препаратов, которые наносят вред сосудистой стенке. Часто пациент не может пройти полный курс лечения. Чтобы этого избежать, на первоначальном этапе производится имплантация центральной венозной порт-системы. Пациент получает весь курс химиотерапии через него. В дальнейшем, если у пациента идет стойкая ремиссия, то имплант удаляют под местной анестезией в течение пяти минут", – рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог бийского онкоцентра Дмитрий Резнер.
В этом году в онкоцентре наукограда установили 45 имплантируемых порт-систем. Специалисты отмечают, что эта методика лечения дорогостоящая, но пациентам устройства устанавливают бесплатно по полису ОМС.
В этом же году в онкодиспансере при проведении многочасовых операций начали применять нейроаксиальные блокады и блокады периферических нервов. Они полностью заменяют или дополняют анестезию.
В результате пациент после хирургического вмешательства не чувствует боли и быстро восстанавливается.
Комментарии
Отличные новости!