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Жители Алтайского края смогут 26 декабря увидеть солнечное затмение

, ИА "Амител"
В этот день ожидается также большой звездопад

Жители Алтайского края смогут 26 декабря наблюдать за солнечным затмением, сообщает барнаульский планетарий.

Там напомнили, что 22 декабря будет самый длинный день в году. А уже 26 декабря — в нашем регионе можно будет наблюдать только его частную фазу: всего около 3% солнечного диска будет покрыто Луной (максимум в 11 часов 36 минут местного времени)

Кроме того, 13 декабря можно будет наблюдать максимум действия метеорного потока Геминиды (до 120 в час) из созвездия Близнецов. Звездопад отличается малой скоростью, поэтому есть возможность загадать желание.

В планетарии напомнили, что для наблюдения солнечного затмения нужно в специальные солнцезащитные фильтры, чтобы не повредить зрение.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

11.12.2019 11:52
Вася

Самый длинный день вг оду 22 декабря? Что?

11.12.2019 11:53
- гость -

Там напомнили, что 22 декабря будет самый длинный день в году.

Сомневаюсь Может самая длинная ночь?

11.12.2019 11:58
- гость -

11.12.2019 11:53
- гость -

Это ж с Австралии пишутъ.

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