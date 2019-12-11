Жители Алтайского края смогут 26 декабря увидеть солнечное затмение

Жители Алтайского края смогут 26 декабря наблюдать за солнечным затмением, сообщает барнаульский планетарий.
Там напомнили, что 22 декабря будет самый длинный день в году. А уже 26 декабря — в нашем регионе можно будет наблюдать только его частную фазу: всего около 3% солнечного диска будет покрыто Луной (максимум в 11 часов 36 минут местного времени)
Кроме того, 13 декабря можно будет наблюдать максимум действия метеорного потока Геминиды (до 120 в час) из созвездия Близнецов. Звездопад отличается малой скоростью, поэтому есть возможность загадать желание.
В планетарии напомнили, что для наблюдения солнечного затмения нужно в специальные солнцезащитные фильтры, чтобы не повредить зрение.
Комментарии
Самый длинный день вг оду 22 декабря? Что?
Там напомнили, что 22 декабря будет самый длинный день в году.
Сомневаюсь Может самая длинная ночь?
11.12.2019 11:53
- гость -
Это ж с Австралии пишутъ.