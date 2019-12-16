Алтайский селекционер создал высокоурожайный сорт пшеницы

Известный алтайский ученый-селекционер Николай Коробейников создал новый сорт пшеницы, сообщает пресс-служба Минсельхоза Алтайского края.
Мягкую яровую пшеницу Лидер 80 отличает высокая урожайность. По результатам конкурса испытания она составила 41,9 ц/га, что на 61% выше стандарта.
Сорт также продемонстрировал хорошую устойчивость к грибковым заболеваниям. В их числе мучнистая роса, бурая и стеблевая ржавчина.
Зерно вошло в группы ценной и средней по качеству пшеницы. Оно содержит много белка и клейковины.
Лидер 80 требователен к агрофонду и условиям увлажнения, поэтому больше подходит для климатических зон с достаточным увлажнением.
По итогам испытания краевая комиссия рекомендовала районировать новый сорт по Сибири. Дебютные посевы начнутся в следующем году.
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