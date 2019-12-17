Прокуратура добилась отмены завышенных тарифов на тепло в Белокурихе

Суд признал рост тарифов на теплоснабжение на территории Белокурихи недействительным. То что тарифы оказались чересчур завышенными, выявила прокуратура Алтайского края. Добиться их отмены удалось через суд сообщается на сайте ведомства.
В пресс-службе прокуратуры пояснили, что основанием для проверки стали многочисленные обращения граждан. Рост тарифов для потребителей АО "Теплоцентраль г. Белокуриха" в 2019 году составил более 10%.
"По результатам проверки прокуратурой края в августе текущего года в Алтайский краевой суд направлено административное исковое заявление о признании решения органа регулирования об установлении тарифов на тепловую энергию недействующим. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме", — говорится в сообщении.
Проверка показала, что в тариф безо всяких оснований были включены расходы на услуги сторонних организаций, приобретение малоценных основных средств и нормативную прибыль. В сообщении также уточняется, что решение суда пока не вступило в законную силу.
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