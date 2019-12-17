Девять из десяти. Центр Барнаула встал в традиционные вечерние пробки

Традиционные вечерние пробки в Барнауле набирают обороты и меньше чем за 40 минут выросли с шести до девяти баллов по данным сервиса "Яндекс. Пробки".
В центре без сюрпризов. Проспекты Комсомольский, Ленина, Красноармейский и Социалистический стоят почти по всей своей протяженности. Аналогичная ситуация на улице Челюскинцев.
Тяжелая ситуация с движением на пересечении Ленточного бора и Власихинской, Попова и Власихинской Попова и Трактовой, а также Попова и Павловского тракта.
По улице Малахова затруднено движение на пересечении с Балтийской и Антона Петрова.
Большая пробка собралась на проспекте Космонавтов в сторону Попова.
Комментарии
Так точно! Капитан!