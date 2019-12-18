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Новости

Двое детей пропали без вести в Барнауле

, ИА "Амител"
Местонахождение школьников неизвестно с 17 декабря
Фото: vk.com/la_altay

Фото: vk.com/la_altay

Волонтеры второй день ведут поиски двоих детей из Барнаула. Мальчики 9 и 12 лет пропали 17 декабря.

Как сообщили в паблике поискового отряда "Лиза Алерт", последний раз близкие видели школьников в Индустриальном районе краевой столицы.

Приметы 12-летнего мальчика: рост 145 сантиметров, худой, волосы темно-русые. Одежда: темная куртка с желтыми полосками на рукавах, бордовая рубашка, темные джинсы, темно-синие ботинки на липучках, черная шапка в серую полоску.

Приметы 9-летнего мальчика: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные. Одежда: темно-синяя куртка, белая рубашка, черные джинсы, темно-синие ботинки на липучках, черная шапка, на руках перчатки.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.12.2019 08:58
- гость -

А про Махлаева опять зачем? Его нашли в тот же день, когда вышла новость.

18.12.2019 09:05
Ниндзя Чёрная звезда

Объявление о розыске и фото с замазанными глазами. Хм... нацелены на результат!

18.12.2019 09:12
- гость -

Может уже пора заставлять потеряшек без уважительной причины после их нахождения отрабатывать на благо общества? Чтоб не повадно было. А то это скоро перерастет в хобби как с селфи.

18.12.2019 09:41
- гость -

Объявление о розыске и фото с замазанными глазами. Хм... нацелены на результат!
---
первый из них еще со слезами был сфотан

18.12.2019 09:50
- гость -

Что значит на объявлении в интернете "может находиться в вашем районе"?
Вы знаете, откуда я это читаю?

18.12.2019 10:14
- гость -

Вы знаете, откуда я это читаю?
---
вспоминается спам картинки, где все мигает и часто написано
в городе {Город} мужчина открыл двери гаража и ахнул!

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