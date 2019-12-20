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Трехлетняя китаянка пришла с папой в автосалон и камушком расцарапала 10 новых Audi

, ИА "Амител"
Неожиданный творческий порыв
Фото: newatlas.ru

Фото: newatlas.ru

Мистер Жао со своим другом, который присматривал себе автомобиль, решили посетить автосалон. Сопровождали мужчину его жена и трехлетняя дочь.

Знакомые так увлеклись подбором нового немецкого автомобиля, что совсем забыли про ребенка. В это время у девочки случился неожиданный прилив вдохновения, и красующиеся вокруг Audi она сочла отличным холстом для своих работ. Вооружившись припасенным на улице камушком она стала "украшать автомобили". Родители опомнились, когда юная художница работала уже над десятым авто.

Предприниматели не оценили новый дизайн дорогих иномарок и представили отцу ребенка счет почти на 200 тысяч юаней, пишет "РГ". Позднее сумму удалось снизить до 70 тысяч (около 630 тысяч рублей).

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.12.2019 09:26
- гость -

Ребенку неразумному нужен присмотр, он как обезьянка с гранатой.

20.12.2019 09:31
- гость -

Не по-демократически. Счет нужно выставлять полоротым администраторам салона.

20.12.2019 09:40
- гость -

Таких онижедетей и у нас достаточно. Причём яжмамашка визжать как резанная будет, что она никому и ничего не должна

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