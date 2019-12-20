ГИБДД получит право тестировать всех водителей без признаков опьянения на алкоголь

МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования, согласно которым сотрудники ГИБДД смогут проверять водителя на алкоголь и наркотики даже без признаков опьянения, сообщают "Известия".
Инициатива позволит осуществлять проверки с помощью бесконтактного детектора или бумажного теста для проверки слюны. В МВД подчеркнули, что таким образом будут проводить не освидетельствование, а только предварительную проверку. При этом водители смогут без последствий отказаться от прохождения такой процедуры, уточнили в пресс-службе.
Экспресс-тесты помогут сотрудникам ГИБДД в том случае, когда нетрезвый водитель внешне не проявляет признаков опьянения.
Комментарии
То есть по логике ГИБДД "нетрезвый водитель внешне не проявляющий признаков опьянения" не сможет устоять, чтоб не пройти эту процедуру, а наоборот трезвые водители - "При этом водители смогут без последствий отказаться от прохождения такой процедуры"!
Уффф, как круто придумано! И теперь нам дайте ...лярды на покупку бесконтактных детекторов и бумажных тестов!
Если не проявляет признаков, запаха нет, нафига тогда весь этот цирк то??? Что за бред то опять
В чем глубокий смысл новшества?
Ну чо вы как маленькие-то. Рот есть - значит мог выпить! Понимать же надо.
Член, кстати, лучше дома отстёгивать, если на улицу собрался идти, вдруг тут три недели назад изнасиловали кого, а тут вы с членом попались.
20.12.2019 10:02
- гость -
Отчетность и показуха!
В чем глубокий смысл новшества?
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Накормить какого-то олигарха и коррупционеров. Это же огромный бизнес по производству детекторов и палочек. К тому же это откаты для МВД.
20.12.2019 09:55
Kimi
Как зачем. Походу затем, чтобы напугать, застращать, ввести в заблуждение развести на решить вопрос на месте.
В гейропе и пендостане тоже проводятся сплошные проверки на алкоголь. Прям на трассе.автобане и без всяких признаков опьянения.
20.12.2019 10:35
- гость -
За пиндостан могу сказать - полицейский никогда не потащит водителя на освидетельствоание если он не уверен на 100% то его признают пьяным!
Притом ещё ему даже в голову не прийдёт мысль остановить кого-то, кто ничего не нарушает, просто потому, что ему захотелось что-то проверить или до чего-то докопаться по ходу дела.
но и сотрудника ГИББД нужно проверять на этих условиях
че заголосили то? спьяну читаете чтоль?
В МВД подчеркнули, что таким образом будут проводить не освидетельствование, а только предварительную проверку. При этом водители смогут без последствий отказаться от прохождения такой процедуры, уточнили в пресс-службе.
развести на решить вопрос на месте.
если трезв,чего бояться?
Бояться нечего если трезв! Но время и нервы тратить вам вот охота? просто так на ровном месте?
Я понимаю конгда водитель вызывает подозрения (запах, поведение), а если все ровно, то ЗАЧЕМ?
20.12.2019 11:03
- гость -
А вот что мешает составить бумаги что водитель отказался или пьян на ровном месте, а в качестве понятых указать пару гастрабайтеров к примеру или иных кто чем-то должен.
Вот этого можно вполне себе боятся.
При этом водители смогут без последствий отказаться от прохождения такой процедуры, уточнили в пресс-службе.
ну-ну
КоАП РФ Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации
1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.