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Житель Барнаула пожаловался на снюс под известными брендами

, ИА "Амител"
Местный житель рассказал о "конфетках с никотином" в табачном магазине
Снюс / Фото: pixabay.com

Снюс / Фото: pixabay.com

Барнаулец Антон Усачев пожаловался на то, что снюс не просто продают в табачном магазине, но еще и с рисунками известных торговых брендов на этикетке, сообщает "Катунь 24".

В частности, в их числе он увидел торговые марки Fanta и Tiс-Tac. Горожанин не скрывает возмущения, что сомнительная продукция пользуется репутацией раскрученных производителей, завлекая покупателей, в том числе и детей.

"Мало того, что это похоже на конфеты, так это откровенно подделывают под известные бренды и маленький человек может взять у товарища конфетку, так как есть доверие к бренду "Тик-так" или "Фанта" или другим брендам на фото. Вопрос: где закон о торговой марке?" – негодует местный житель.

Напомним, 19 декабря на сессии краевого Заксобрания руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова попросила губернатора вмешаться в ситуацию, которая сложилась в регионе из-за распространения среди детей снюса. Она отметила, что глава Ульяновской области уже подписал распоряжение, которой запрещает продавать снюс и подобные смеси в крае.

Затем с соответствующей просьбой к предпринимателям выступил губернатор Виктор Томенко, после чего за дело взялись и законодатели. В частности, АКЗС готовит закон против жвачек с никотином.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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