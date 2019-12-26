Олимпийский чемпион раскрыл секрет, как сжигать жир во время завтрака

38-летний немецкий триатлет, олимпийский чемпионат 2008 года Ян Фродено в интервью изданию Focus Online рассказал о том, как питаться вкусно и быть в отличной форме.
По его словам, на завтрак нужно пить только эспрессо, это поможет быстро сжигать жир. Спортсмен также рассказал, что после тренировки пьет протеиновый коктейль и ест арахисовое масло. А в течение дня в его рационе обязательно – бутерброд с безглютеновым хлебом, авокадо и яйцом. Причем мясо, макароны, молоко, творог, мучное Фродено ест мало.
А вот после значимых побед триатлет съедает бургер с жареной картошкой или пиццу с лососем, а также выпивает бокал красного вина.
Фродено считает, что главное – научиться понимать свое тело и давать организму то, что он хочет.
Комментарии