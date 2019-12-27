Взрыв в жилом доме в Магнитогорске назвали терактом. Песков эту информацию опроверг

Интернет-издание BAZA назвало причиной взрыва в жилом доме в Магнитогорске теракт. Журналисты анонсировали выход документального фильма, который, по их словам, должен "развеять все сомнения" в вопросе о причинах трагедии.
Напомним, что взрыв в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года. Тогда из-под завалов извлекли тела 39 человек. По официальной версии, причиной разрушений стал взрыв бытового газа. Расследование уголовного дела засекретили и никакой информации по этому поводу не было на протяжении года. 27 декабря интервью с жильцами разрушенного дома выпустил "МК". Они рассказали, что большинство людей не верит в официальную версию со взрывом газа, но искать правды не хотят: "Все равно ничего не добьемся". Неофициальную версию озвучило и издание BAZA. Анонсированный фильм-расследование о трагедии в Магнитогорске они обещают опубликовать сегодня, 27 декабря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что информация о теракте – слухи.
"Точно так же, как сразу эксперты, собственно, вынесли вердикт, и экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем кроме слухов, и не соответствуют действительности... Причиной этой трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь нет темы даже для обсуждения", – цитирует его слова РИА "Новости".
Комментарии
Ни Пыня
Ни генералиссимус
Ни ФСБшник
СЕКРЕТАРША опровергает...