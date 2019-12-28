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Железный трон, метеорит, спиннер: названы топ-10 товаров 2010-х

, ИА "Амител"
В 2019-м товаром года назвали маску супергероя
Железный трон из 'Игры престолов' / Фото: скриншот из видео

Железный трон из "Игры престолов" / Фото: скриншот из видео

Список товаров уходящего десятилетия составили специалисты компании Avito. Так, в 2019 году таким товаром стала маска супергероя.

"Вместе с десятилетием закончилась киносага о "Мстителях": фильм стал самым кассовым в истории. Билеты на предпоказ финала в Москве продавали на Авито за десятки тысяч рублей, — уточнили в компании. —  Сейчас на память о любимых супергероях можно присмотреть фигурки или костюм на Новый год".

В 2018-м пальму первенства отдали плюшевой акуле из ИКЕА. Необычное "выражение лица" сделало из нее героя мемов, что и предопределило ее популярность. Игрушки быстро скупили в магазинах, а перекупщики задирали цены в два раза.

В 2017-м на пик популярности вышли спиннеры, а в 2016-м – покемоны. Ценители мобильной игры ловили их не только на улицах, но и в интернет-объявлениях.

"Пока одни сами искали покемонов в дополненной реальности, другие заказывали на Авито услуги по поимке виртуальных существ или информацию о том, где они прячутся", — поделились эксперты Avito, назвав товаром года "рюкзак Пикачу".

2015-й ознаменовался солнечным затмением и многие заказывали телескопы со штативами, чтобы насладиться этим явлением с многократным приближением.

Зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году сделала популярными множество товаров, на которые был нанесен ее символ, который и признан товаром года.

В 2013-м россияне активно скупали частички челябинского метеорита. В общей сложности продавцы заработали на них около миллиона рублей.

В 2012-м Бурановские бабушки покорили Европу, заняв второе место на музыкальном конкурсе Евровидение. Один из элементов их наряда – шерстяной платок – и стал товаром года.

В 2011-м приобрел сумасшедшую популярность сериал "Игра престолов" и покупатели могли сесть на главный символ власти в Вестеросе – железный трон – на 9 лет раньше, чем увидят на нем Дейенерис Таргариен.

Победителем 2010-го стал iPhone 4. В начале десятилетия даже места в очереди на него продавали через объявления на Avito.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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