В Барнауле у маршрутки отпало колесо

Фото: Владимир Романов / vk.com/barneos22
Кадры с автобусом барнаульского маршрута №75, у которого отпало колесо, опубликовали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
По информации местных жителей, поломка произошла в районе барнаульского дорожно-строительного управления (ул. Фурманова, 12).
Очевидцы предупреждают о том, что на месте поломки общественного транспорта образовалась пробка.
Комментарии
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гайки перед рейсом проверять надо не дрова возит куда смотрит механик