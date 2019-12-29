Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров зарегистрировался в Telegram. Об этом сообщила в Twitter главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она разместила на своем аккаунте скриншот, на котором оповещение в Telegram информирует, что абонент, записанный у нее в телефонной книге как "Жаров Роскомнадзор" теперь есть в мессенджере. Она сопроводила его иронической подписью: "Итоги года".
Ни Жаров, ни представители возглавляемой им структуры пока что не прокомментировали его появления в мессенджере, запретить доступ россиян к которому Роскомнадзор давно пытается.
Ранее Жаров рассказал студентам, что Роскомнадзор разрабатывает новую систему для борьбы с запрещенными материалами, которая поможет заблокировать Telegram.
Новая система будет основана на технологии DPI. Жаров уточнил, что результат планируют достичь в течение года.
Также глава Роскомнадзора признал, что существующая сейчас система блокировки по IP не приносит нужного результата.
Итоги года. pic.twitter.com/fKzKI0lJY4— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 28 декабря 2019 г.
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