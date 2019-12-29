Таможенники не пустили в Алтайский край 20 тонн мандаринов

Сотрудники алтайской таможни не пустили в регион 20 тонн китайских мандаринов, которые везли из Казахстана.
Сотрудники выяснили, что маркировка на мандаринах не соответствовала той, что была указана в документах. Весь товар вернули назад в Казахстан.
В ведомстве рассказали, что за 11 месяцев прошедшего года таможенники обнаружили 930 фактов ввоза на территорию России запрещенных товаров. Большая часть грузов была возвращена в Казахстан, а другую часть изъяли и уничтожили.
Среди возвращенных товаров были сухофрукты, фрукты, овощи, рыба мороженая, запасные части к технике, хозяйственные товары, напитки, обувь, одежда, продукты питания, товары народного потребления и другие.
Комментарии
Сколько сами съели?
Всю партию сожрали! Украли новый год у людей...
Не сожрали, а уничтожили
Теперь заживем!!!!
на месте походу вопрос решить не захотели