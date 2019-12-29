Прикованное к кровати тело девушки обнаружили в одной из московских гостиниц

В одной из мини-гостиниц в Тверском районе Москвы было обнаружено прикованное к кровати тело 27-летней девушки, сообщает "Лента".
Известно, что она заселилась в номер вместе со своим ухажером. Подозрительных звуков и криков соседи не слышали.
Через какое-то время мужчина ушел и на выходе сказал, что его спутница спит, а позже персонал гостиницы нашел ее мертвой.
Рядом с телом был обнаружен пакетик с неизвестным веществом. По предварительной версии, девушка могла умереть от остановки сердца, вызванной передозировкой наркотиками или веществом, усиливающим чувствительность при половом акте. Полиция проводит проверку.
Комментарии