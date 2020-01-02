Загадочный вирус, поражающий легкие, распространяется в Китае

Около 30 человек в Китае госпитализированы с вирусом, который врачи не знают как лечить. Вирус вызывает высокую температуру и поражает легкие. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, передают Вести.ру.
Местная пресса заявила, что стране угрожает новой эпидемия атипичной пневмонии, которая в 2003 также началась в Китае и унесла жизни более 300 жителей этой страны. А по всему миру заболели около 8000 человек.
Известно, что первые заразившиеся появились в городе Ухань в провинции Хубэй. Большинство из заболевших работали на рынке морепродуктов. Врачи признаются, что пока не понимают, что это за болезнь, откуда они взялась и как развивается. Не ясен и возбудитель вируса.
В России также следят за ситуацией в Китае. Туристов просят учитывать все риски при планируемых поездках в провинцию Хубэй. Если же ситуация будет ухудшаться, есть вероятность запрета поездок для российских туристов, отметил депутат Госдумы, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Комментарии
Вы смеетесь? У нас в стране 30тыс. Умирает от паленой водки в новый год. Какой вирус? Какие 7человек?