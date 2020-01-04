Энергоблок Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания системы защиты

Третий энергоблок Южно-Уральской АЭС, которая находится в Николаевской области, автоматически отключился из-за срабатывания системы защиты, сообщает РИА "Новости".
"4 января в 5:04 (6:04 мск, – прим. ред.) энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются", – сообщила пресс-служба компании "Энергоатом".
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей к ней территории не изменилось и находится в пределах допустимых норм. Причины срабатывания автоматической системы защиты и отключения энергоблока выясняются.
Комментарии
Ну сработали и сработала.Защита же.Не какая-то ядерная боеголовка.
Дак Южно-Уральской или Южно-Украинской