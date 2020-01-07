Строительство нового казино начнется на Алтае в 2020 году

Строительство еще одного развлекательного комплекса с казино и гостиницы в игорной зоне "Сибирская монета" начнется в 2020 году в Алтайском крае.
Как сообщает пресс-служба правительства, на первом этапе будет построен слот-зал на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов. На втором этапе, в 2021-2023 годах, запланировано возведение гостиницы по франшизе одного из международных брендов. Площадь гостиничного комплекса составит примерно 10 тысяч квадратных метров, в нем будет до 150 номеров разных категорий. Строительство планируют начать в 2021 году.
На третьем этапе построят казино площадью пять тысяч квадратных метров, а также зоны отдыха.
Новый объект должны ввести в эксплуатацию до 2024 года, а объем инвестиций составит не менее 3,6 миллиарда рублей. Под строительство комплекса инвестору предоставили в аренду два земельных участка общей площадью 9,5 гектара.
Отметим, что в "Сибирской монете" работало только одно казино Altai Palace. Его открыли в 2014 году.
Комментарии
Вот это и будет главным достижением АК ! Идёт стагнация экономики край Алтайский стремительно нищает .Люди уезжают из региона где нет достойной работы в другие регионы где прежде всего думают о людях а не прокурорят 13 лет и садятся после этого на тёплое насиженное его помошником место !
А нам то чё с этого ?
Нам необходимо.
А было старое?
Где еще строить казино, место развращающее умы и тела? Конечно на Алтае, на местах силы. Тот кто это придумал великий подлец.
Налоги в крае останутся.
А как против строительства храма против казино никто прыгать не поедет?
А что,уже в старом казино мест не хватает?
А как против строительства храма против казино никто прыгать не поедет?
На частной территории строй, что хочешь. Но заведение с блэкджэком и женщинами, с низкой социальной ответственностью в разы честнее и полезней, чем то, за что Вы скачете