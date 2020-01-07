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Строительство нового казино начнется на Алтае в 2020 году

, ИА "Амител"
До этого в "Сибирской монете" работало только одно казино Altai Palace
Фото: кадр из фильма 'Казино'

Фото: кадр из фильма "Казино"

Строительство еще одного развлекательного комплекса с казино и гостиницы в игорной зоне "Сибирская монета" начнется в 2020 году в Алтайском крае. 

Как сообщает пресс-служба правительства, на первом этапе будет построен слот-зал на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов. На втором этапе, в 2021-2023 годах, запланировано возведение гостиницы по франшизе одного из международных брендов. Площадь гостиничного комплекса составит примерно 10 тысяч квадратных метров, в нем будет до 150 номеров разных категорий. Строительство планируют начать в 2021 году.

На третьем этапе построят казино площадью пять тысяч квадратных метров, а также зоны отдыха.

Новый объект должны ввести в эксплуатацию до 2024 года, а объем инвестиций составит не менее 3,6 миллиарда рублей. Под строительство комплекса инвестору предоставили в аренду два земельных участка общей площадью 9,5 гектара.

Отметим, что в "Сибирской монете" работало только одно казино Altai Palace. Его открыли в 2014 году.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

7.01.2020 10:09
гость

Вот это и будет главным достижением АК ! Идёт стагнация экономики край Алтайский стремительно нищает .Люди уезжают из региона где нет достойной работы в другие регионы где прежде всего думают о людях а не прокурорят 13 лет и садятся после этого на тёплое насиженное его помошником место !

7.01.2020 10:12
- гость -

А нам то чё с этого ?

7.01.2020 10:24
- гость -

Нам необходимо.

7.01.2020 10:43
Пионер

А было старое?

7.01.2020 11:08
- гость -

Где еще строить казино, место развращающее умы и тела? Конечно на Алтае, на местах силы. Тот кто это придумал великий подлец.

7.01.2020 11:20
- гость -

Налоги в крае останутся.

7.01.2020 11:54
гость

А как против строительства храма против казино никто прыгать не поедет?

7.01.2020 12:01
точный

А что,уже в старом казино мест не хватает?

7.01.2020 12:13
Пионер

А как против строительства храма против казино никто прыгать не поедет?

На частной территории строй, что хочешь. Но заведение с блэкджэком и женщинами, с низкой социальной ответственностью в разы честнее и полезней, чем то, за что Вы скачете

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