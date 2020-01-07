Алтайский митрополит в рождественскую ночь помолился за мир на Украине

Митрополит Сергий совершил божественную литургию в Покровском кафедральном соборе в Барнауле. После его завершения митрополит Сергий вознес молитву о мире на Украине.
Как сообщает алтайская епархия, архипастырь совершил славление празднику и обратился к верующим со святительским словом, в котором поздравил духовенство и паству с Рождеством Христовым.
Отметим, что службу посетил и губернатор края Виктор Томенко, который подарил митрополиту цветы. Также он преподнес главе Алтайской митрополии мозаичное панно с изображением Николая Чудотворца, изготовленное на Колыванском камнерезном заводе.
Сопровождали главу региона два заместителя – Виталий Снесарь и Денис Губин. Четвертым в их ночной компании стал исполняющий обязанности мэра Барнаула Вячеслав Франк.
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