Плюс два. Долларовых миллиардеров в России стало больше

Основатели стартапа Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами благодаря продаже фирмы американскому венчурному фонду Insight Partners.
Как сообщает Forbes, сумма сделки составляет $5 млрд. Ожидается, что процесс покупки компании завершится в первом квартале 2020 года. После этого Тимашев и Баронов должны покинуть совет директоров.
Добавим, что Veeam Software существует с 2006 года. Компания специализируется на разработке программного обеспечения для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред.
Комментарии
я сейчас должен возгордиться за свою страну?