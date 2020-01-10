Размер материнского капитала увеличили в России

В январе 2020 года в России проиндексировали материнский капитал на 3,8%. Теперь он составляет 466 тысяч рублей. Это на 13 тысяч рублей больше, чем в прошлом году.
В том числе индексация затрагивает и те семьи, которые уже использовали часть средств, оформив единовременную или ежемесячную денежные выплаты.
Ранее в Пенсионном фонде уточнили, что индексация материнского капитала предусматривает ежегодную компенсацию ранее полученной и неиспользованной суммы.
Напомним, что средства сертификата можно направить на:
- улучшение жилищных условий семьи;
- формирование будущей пенсии мамы;
- приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
- ежемесячную выплату, которой могут воспользоваться семьи с невысокими доходами;
- на строительство жилого дома на дачном участке;
- оплату государственного и частного детского сада, дополнительного образования и услуг по уходу и присмотру за ребенком.
Добавим, что маткапитал семьи получают с 2007 года. Ежегодно до 2016-го он индексировался с учетом инфляции. С 2018-го семьи с низкими доходами могут оформлять ежемесячную выплату из средств материнского капитала или направить его на оплату ясельных групп в детских садах. В 2020 году на маткапитал в России предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
Комментарии