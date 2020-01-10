Цукерберг рассказал о планах изменить мир к 2030 году

Основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг опубликовал большой пост, в котором рассказал, как его компания поможет изменить мир к 2030 году.
Он спрогнозировал, что в этот период будет укрепляться влияние миллениалов – поколения, родившегося в конце 80-х – начале 90-х годов. Помочь им создавать интересные проекты, основывать стартапы, делать открытия и менять мир к лучшему призван благотворительный фонд Цукерберга.
Также молодым предпринимателям необходимо дать те возможности для связи с аудиторией и продвижению своей продукции, которые имеют крупные компании, уверен миллиардер.
В частности, он считает, что к 2030 году можно будет продавать товары через Instagram, поддерживать связь с клиентами через Messenger и осуществлять финансовые операции через WhatsApp.
Люди будут еще сильнее стремиться к близости. Помочь им в этом должна принципиально новая платформа. Придумать ее и воплотить в жизнь – невероятно воодушевляющее занятие, уверен бизнесмен.
Должна появиться и новая технологическая платформа. В 90-х ею стал персональный компьютер, в 2000-х – интернет, в 2010-х – смартфон. Цукерберг предположил, что в дальнейшем пальму первенства перехватит что-то новое, например очки дополненной реальности.
Еще одной целью он поставил нахождение баланса между самовыражением и безопасностью, законом и приватностью, открытостью и сокрытием данных. Ответы на эти вопросы можно получить только при взаимодействии с общественностью. Для этого Facebook создаст "Надзорный совет", который поможет отделять запрещенный контент от разрешенного. Он будет состоять из самих пользователей.
Комментарии
К 2030 году уже и забудут, что был такой - Цукерберг. И его фацебоок не упомнят.