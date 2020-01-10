Руки, уши, языки. Сибирячка пожаловалась на игрушки в детской больнице

Фото: vk.com/chp55
Омичка пожаловалась на автомат с игрушками, расположенный в одной из детских поликлиник областной столицы, сообщает паблик "ЧП Омск".
Она опубликовала фотографии миниатюрных копий отрезанной руки и языка, с которыми, по замыслу владельца автомата, должны играть дети.
Горожанка нашла контактный номер телефона владельца автомата и возмутилась ассортиментом детской продукции.
В ответ же она услышала, что таких игрушек около 200 штук по всему городу, причем ассортимент немного шире. Например, есть еще глаза и уши.
Предприниматель подтвердил, что на них есть спрос, так как детям его игрушки нравятся.
Омичи не сошлись во мнениях, допустимы ли подобные товары для детей. Одни сочли их забавными и даже поучительными в плане анатомии, в то время как другие – страшными и плохо влияющими на детскую психику.
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