Скончался ребенок, в которого случайно попал из ружья пьяный сосед

Умер 7-летний мальчик, который получил тяжелую травму головы в Нижнем Тагиле в результате случайного выстрела. О его смерти на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написала сестра.
Как сообщает местная газета "Между строк", компания молодых людей в состоянии алкогольного опьянения на садовом участке стреляла по пивным банкам из пневматического ружья. В какой-то момент на линии огня оказался 7-летний сосед по участку.
Свинцовая пуля угодила в голову мальчика. В тяжелом состоянии его доставили в местное медучреждение. Позднее ребенка перевели в больницу Екатеринбурга, однако врачи оказались бессильны.
По факту гибели ребенка СУ СКР по Свердловской области организовал доследственную проверку.
"Органы Следственного комитета намерены назначить и провести судебную медицинскую экспертизу в целях установления точной причины смерти ребёнка, также выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии. По результатам проведения первоначальных мероприятий будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела", — уточнила пресс-служба регионального Следкома.
Комментарии
И в лесу также стреляют, не думая, что за кустами может идти кто- то. Стреляйте в тире.
Поправьте статью, в третьем абзаце "В настоящее время врачи борются за его жизнь."