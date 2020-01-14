Алтайских полицейских наградят за раскрытие двойного убийства в Затоне

Сотрудников органов внутренних дел наградят за раскрытие двойного убийства. Соответствующее решение принял начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.
Сотрудники уголовного розыска вместе со следователями в течение суток задержали подозреваемого, рассказали в ведомстве.
Автомобиль с двумя телами обнаружили 10 января в поселке Затон. Два молодых человека приехали в гости к знакомому, между мужчинами завязался конфликт, который закончился преступлением.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался житель города Барнаула 1961 года рождения. Мужчина дал признательные показания.
Комментарии
А зарплату полицейским тогда за что платят?