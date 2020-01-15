Алтайские депутаты обеспокоены резким ростом смертности на дорогах края

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания обеспокоились резким ростом смертельных ДТП на дорогах региона. Только за последнюю неделю 2019 года в крае погибло 15 человек. В целом за весь прошлый год жертвами автомобильных аварий в Алтайском крае стали более 250 человек. Это больше, чем от всех авиакатастроф в России за это же время.
Тема большого количества автомобильных аварий в регионе была поднята на еженедельном совещании у председателя Заксобрания.
"Если посмотреть на мониторинг дорожных происшествий на протяжении новогодних праздников, то почти каждый день происходили аварии со смертельным исходом. За неделю до Нового года и за выходные всего погибло около 15 человек", – приводит пресс-служба АКЗС слова председателя комитета по правовой политике краевого парламента Андрея Осипова.
В связи с этим на заседании комитета, которое пройдет перед январской сессией АКЗС, будет рассмотрен вопрос о выполнении программы "Безопасный город". На совещание планируют пригласить представителей всех ключевых структур, ответственных за положение дел на дорогах, в том числе Министерство транспорта Алтайского края и ГИБДД.
Председатель АКЗС Александр Романенко также отметил, что обстановка на дорогах – один из важных параметров для обеспечения безопасности в современном обществе.
"Дороги вокруг нас: мы каждый день передвигаемся по ним на транспорте, переходим на светофоре. Люди должны иметь возможность без больших задержек добираться до нужного места, садиться в общественный транспорт и ходить по тротуарам без риска скатиться под проезжающее авто, ездить с семьей в автомобиле, не опасаясь нарваться на очередного лихача. Все это справедливо и для дорог между населенными пунктами. Потому задача депутатов – оперативно реагировать на подобные ситуации и с привлечением всех задействованных в данной теме сторон стремиться навести порядок в этой сфере нашей жизни", – сообщил спикер парламента.
Отметим, что снижение количества погибших по нацпроекту "БКАД" в крае к 2024 году должно снизиться до четырех человек на 100 тысяч населения. Каждый год в России на дорогах погибает около 20 тысяч человек. За десять лет это около 200-300 тысяч, что примерно соответствует населению города Бийска.
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