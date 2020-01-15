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Пока все стабильно. Юрий Матвейко рассказал, будет ли повышаться цена на бензин

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Эксперт рассказал о том, когда ждать роста цен на бензин и с чем это будет связано
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Вопреки общероссийской тенденции роста стоимости топлива, розничная цена на бензин на барнаульских заправках в начале 2020 года остается неизменной. Об этом amic.ru сообщил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

По данным Росстата, с 1 по 9 января 2020 года цены на бензин в среднем по стране выросли на 0,1%, на дизельное топливо – на 0,2%. Прирост цен на бензин АИ-92 составил 0,2%, а на бензин АИ-95 и АИ-98 – 0,1%.

А за период с 23 декабря 2019 года по 9 января 2020 года цены на бензин в среднем по стране выросли на 0,2%, на дизельное топливо – на 0,4%. При этом прирост цен на бензин марки АИ-92 составил 0,2%, на бензин марок АИ-95 и АИ-98 – 0,1%.

Однако общероссийская тенденция Барнаула не коснулась. По информации Юрия Матвейко, в декабре 2019 года поднялось в цене лишь дизельное топливо, но и этот рост был предсказуемым и даже плановым.

"Это нормальная, стабильная ситуация, которая происходит ежегодно при переходе с летнего на зимнее дизельное топливо. Явление это сезонное", – объяснил эксперт. Он добавил, что на барнаульских заправках цена стала больше на один-два рубля.

Что касается цен на бензин, то они остаются неизменными уже несколько месяцев. Возможно, индексация акцизов 1 января 2020 года и отразится на розничной стоимости, но эксперт выражает надежду, что в ближайшее время этого не произойдет.

"Акциз вырос в среднем на 3,5% по всем видам нефтепродуктов. Возможно, цены изменятся на 30-50 копеек, но не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Пока ситуация стабильная и будем надеяться, что резких каких-то изменений в сторону увеличения не будет. И в ближайшее время я не вижу поводов для опасения. По крайней мере в первом квартале все должно остаться так, как есть", – отметил Матвейко.

Собеседник также добавил, что на стоимость бензина в течение года однозначно повлияют инфляция, а также рост тарифов на железную дорогу и энергетику.

"По итогам года мы ожидаем изменения цены в сторону увеличения на 4%. Но когда начнутся изменения – пока неизвестно", – сказал Матвейко. 

Напомним, на днях в интервью в "Переговорке" на amic.ru Юрий Матвейко уже давал свой прогноз по стоимости бензина в Алтайском крае на 2020 год. "От 3 до 5% в 2020 году рост может быть. Это примерно 2 рубля плюс-минус 30 копеек", – сказал эксперт.

По данным Росстата на 9 января 2020 года, средняя цена на дизельное топливо составила 47,94 руб. за литр, на бензин АИ-92 – 41,02 руб. за литр, АИ-95 – 42,98 руб., АИ-98 – 48,72 руб.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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