38% россиян готовы проголосовать за Владимира Путина на президентских выборах

"Левада-центр" провел опрос и выяснил, за кого готовы проголосовать россияне на выборах президента, если бы они состоялись в ближайшее время.

Большинство респондентов готовы голосовать за Владимира Путина – 38%. Однако это наименьший показатель с 2015 года. За остальных предложенных кандидатов готовы проголосовать от 1 до 4% опрошенных. Каждый пятый не решил, за кого стал бы голосовать, а 22% вообще не пошли бы на выборы.

В опросе приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет из 137 населенных пунктов. Исследование проводилось на дому у респондентов, а распределение ответов приводится в количестве от общего числа опрошенных.

Напомним, накануне, 15 января, Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, предложил обсудить поправки в Конституцию, согласно которым президент России не сможет занимать эту должность более двух сроков.