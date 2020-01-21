А был ли Ленин в Барнауле? Тест

96 лет назад – 21 января 1924 года – не стало вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. В Барнауле он никогда не был. Зато в краевой столице были (и есть) памятники великому политическому лидеру. Давайте пройдемся по "ленинским" местам столицы Алтайского края и вспомним, что нам "подарил" предводитель Великой Октябрьской революции и идеолог "народного капитализма".

Тест разработан по материалам журнала "Барнаул литературный", материалам алтайских СМИ и открытым источникам.