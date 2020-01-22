Врач назвал признаки возможной смерти из-за тромба

Президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Юрий Беленков в интервью газете "Взгляд" рассказал, как определить предрасположенность к отрыву тромба.

По словам Беленкова, нередко причиной оторвавшегося тромба у девушек является варикозное расширение вен таза или ног, а у молодых мужчин – мерцательная аритмия.

При этом отрыв тромба в молодом возрасте чаще случается у женщин. Беленков советует проходить периодические обследования. В первую очередь это касается тех, кто замечает у себя отек одной ноги или расширение вен.

При этом для беременных такое обследование обязательно даже при отсутствии симптомов, если по женской линии встречается варикозное расширение вен.