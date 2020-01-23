Умер актер сериалов "Интерны" и "Универ" Данила Перов

На 52-м году жизни умер российский актер Данила Перов, сообщается на сайте театра "Содружество актеров Таганки".
"Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", – сообщается на портале.
Петров окончил школу-студию МХАТ и большую часть времени играл в театре "Содружество актеров Таганки". Телезрители могли видеть его в сериалах "Интерны", "Универ", "Отель Элеон".
Данила Перов – сын известной актрисы Раисы Рязановой.
Комментарии
Так он Перов или Петров?
23.01.2020 09:32
- гость -
Какая разница, все равно помер.
Перов он. Тромб оторвался. Больше он наверно известен по сериалу «всегда говори всегда»