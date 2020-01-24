Вопреки всем прогнозам. Больной раком спортсмен снова смог ходить

58-летний англичанин Бакленд Брюэр не терял надежды снова встать на ноги после парализации на фоне рака, хотя врачи в один голос говорили, что этого никогда не случится. Они ошибались, пишет британский таблоид The Mirror.

Бывший регбист потерял способность ходить около четырех лет назад. Медики обнаружили у него неизлечимую множественную миелому размером с кулак, которая сдвинула позвонок и повредила спинной мозг.

Операция по скреплению позвонка титановыми пластинами вновь вернула экс-спортсмену подвижность. Правда, движения даются ему тяжело – после 20 шагов он начинает испытывать сильную боль.

Несмотря на это Брюэр мужественно согласился участвовать в благотворительной регби-прогулке, которая состоится 23 февраля. Ее участники преодолеют восемь километров с одной остановкой на отдых.