В Госдуме высказались о перспективах перемирия к 9 Мая

Алексей Чепа заявил, что Киев не будет соблюдать соглашение — как, по его словам, было во время пасхального перемирия

30 апреля 2026, 16:35, ИА Амител

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с "Газетой.ру" выразил уверенность, что Украина нарушит перемирие, если оно будет объявлено на время празднования Дня Победы.

«Будет. Мы помним, как нарушались все предыдущие предложения по перемирию. Совсем недавнее перемирие, которое было объявлено и подтверждено со стороны режима Зеленского, посвященное светлому дню Пасхи, нарушалось Украиной около 2000 раз. Нарушения будут», — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, Киев традиционно делает ставку на удары по гражданским объектам.

«Заставить человека двигаться в мирном направлении очень сложно, если он этого не хочет, не хочет руководство», — резюмировал Чепа.

Накануне Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили украинский и иранский конфликты. Российский лидер заявил о готовности к перемирию на период 9 Мая. Трамп поддержал эту инициативу, назвав праздник символом общей победы над нацизмом. Он также выразил уверенность, что сделка по урегулированию конфликта близка.