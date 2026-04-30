Как прошла сессия алтайских депутатов в последний день апреля. Фоторепортаж

Особо "горячую" дискуссию на заседании вызвал вопрос муниципальной реформы

30 апреля 2026, 16:47, ИА Амител

51-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Очередная сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла под занавес апреля в Барнауле. В начале заседания губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко вручили медали "За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма". После этого депутаты перешли к рабочей повестке.

Одним из главных решений стал пакет законов о "перезагрузке" местного самоуправления. Парламентарии поддержали переход территорий на одноуровневую систему управления — муниципальные округа. Как пояснил заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, сельские администрации продолжат работу в статусе отделов администраций. Для муниципалитетов предусмотрели переходный период до 1 января 2028 года.

Также депутаты приняли закон, который запрещает продавать несовершеннолетним горюче-смазочные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости и лакокрасочные изделия. Исключение предусмотрели для подростков старше 16 лет, которые имеют право управлять транспортом.

Еще одним пунктом повестки стал доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Андрея Осипова. Он рассказал о работе за пять лет и сообщил, что почти в 40% случаев права предпринимателей удалось восстановить.

