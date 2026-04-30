Кереки оказались самым малочисленным коренным народом России

Численность коренных малочисленных народов за последние 30 лет выросла на 20%

30 апреля 2026, 16:27, ИА Амител

По данным Федерального агентства по делам национальностей, самым малочисленным коренным народом России являются кереки — их численность составляет всего 23 человека.

Эту информацию ТАСС получили в пресс‑службе ведомства в ответ на вопрос о самом малочисленном коренном народе РФ.

При этом, как ранее сообщил руководитель ФАДН Игорь Баринов, в целом численность коренных малочисленных народов за последние 30 лет выросла на 20%.

Кроме того, с 2026 года в России будут ежегодно отмечать День коренных малочисленных народов РФ — праздник установлен указом президента Владимира Путина от 4 ноября 2025 года, а его первая дата приходится на 30 апреля.




