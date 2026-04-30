Более двух тысяч жителей Алтайского края приняли участие в проекте "Юристы — населению"

Молодые специалисты провели правовые занятия в 25 районах региона

30 апреля 2026, 15:50, ИА Амител

"Юристы — населению" / Фото предоставлено организаторами проекта

В Алтайском крае завершился очередной сезон проекта "Юристы — населению". За два месяца участники охватили 25 районов, а слушателями правовой школы стали более двух тысяч человек. По оценке организаторов, программа получилась насыщенной и масштабной.

Обучение через практику

Основной аудиторией стали старшеклассники и студенты колледжей — те, кому уже исполнилось 18 лет или кто скоро достигнет этого возраста. Для них подготовили занятия в интерактивном формате.

«Постарались объяснить им сложные вещи на понятном для них языке: как принимаются законы, почему нужно голосовать и как проявить себя в молодежной политике», — пояснила куратор проекта Любовь Курепина.

По ее словам, студентам предложили игру, в которой они могли попробовать себя в роли кандидатов и избирателей. Это позволило не только познакомиться с теорией, но и понять, как устроен избирательный процесс на практике.

На разных территориях со слушателями работали десять спикеров. В их числе — депутаты, представители органов власти, главы муниципалитетов и предприниматели.

Вопросы и обратная связь

В рамках проекта юристы также оказывали консультации жителям. Всего они обработали свыше 100 обращений. Более половины вопросов поступили через сайт юристы-населению.рф.

Автор проекта, вице-спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Денис Голобородько отметил, что организаторы уже планируют следующий сезон и рассматривают новые форматы обучения. По его словам, проект помогает одновременно развивать работу с молодежью и оказывать правовую поддержку жителям.

«В этом году на новый уровень вывели работу с обращениями. Жители не оставили традиционные "офлайн"-приемы без внимания, но и активно обращались на сайт», — сказал Денис Голобородько.

И добавил, что прием обращений продолжится и после завершения сезона.