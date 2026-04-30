В Алтайском крае бизнесмен похитил 40 млн рублей при поставке суррогатной нефти
В ходе следствия на имущество фигуранта стоимостью свыше 67 млн рублей наложили арест
30 апреля 2026, 15:49, ИА Амител
В Алтайском крае вынесли приговор генеральному директору компании, занимавшейся поставками нефтепродуктов для дорожных предприятий. Суд признал его виновным в мошенничестве на десятки миллионов рублей: вместо сырой нефти заказчики получали суррогатное топливо, не соответствующее требованиям.
Как установлено, в 2023–2024 годах предприниматель заключил контракты с двумя предприятиями дорожного хозяйства региона и обязался поставить сырую нефть. Однако фактически в адрес заказчиков направлялась нефтесодержащая продукция ненадлежащего качества, а для подтверждения поставок использовались фиктивные документы. На основании этих бумаг на счета компании были перечислены более 21 и 19 млн рублей, в результате чего общий ущерб превысил 40 млн рублей и был признан особо крупным.
«Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с использованием служебного положения и в особо крупном размере. В ходе следствия на имущество фигуранта стоимостью свыше 67 млн рублей наложили арест», — отметили в ведомстве.
Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб. С учетом этого, а также собранных доказательств суд назначил ему четыре года шесть месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на четыре года. Дополнительно предпринимателю назначили штраф в размере 1,5 млн рублей и запретили заниматься деятельностью, связанной с поставками нефтесодержащих продуктов, сроком на два года.
Приговор пока не вступил в законную силу и будет проверен в апелляционном порядке.
16:05:05 30-04-2026
Зачем дорожному хозяйству сырая нефть? Солярку делают?
17:12:22 30-04-2026
........ (16:05:05 30-04-2026) Зачем дорожному хозяйству сырая нефть? Солярку делают? ... Битум и асфальт
17:16:29 30-04-2026
А нефтепродукт предпринимателю вернули назад или дорожники присвоили себе? Сварили чачу, тоесть битум, асфальт, а потом решили не платить?))))
20:35:40 30-04-2026
Гость (17:16:29 30-04-2026) А нефтепродукт предпринимателю вернули назад или дорожники п... Битум варится на первичной установке НПЗ.
17:27:52 30-04-2026
а как же Алтайский Топливный Союз?! Матвейко чем в это время занят? или это не дело Союза..?