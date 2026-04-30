В Алтайском крае бизнесмен похитил 40 млн рублей при поставке суррогатной нефти

В ходе следствия на имущество фигуранта стоимостью свыше 67 млн рублей наложили арест

30 апреля 2026, 15:49, ИА Амител

Суд / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае вынесли приговор генеральному директору компании, занимавшейся поставками нефтепродуктов для дорожных предприятий. Суд признал его виновным в мошенничестве на десятки миллионов рублей: вместо сырой нефти заказчики получали суррогатное топливо, не соответствующее требованиям.

Как установлено, в 2023–2024 годах предприниматель заключил контракты с двумя предприятиями дорожного хозяйства региона и обязался поставить сырую нефть. Однако фактически в адрес заказчиков направлялась нефтесодержащая продукция ненадлежащего качества, а для подтверждения поставок использовались фиктивные документы. На основании этих бумаг на счета компании были перечислены более 21 и 19 млн рублей, в результате чего общий ущерб превысил 40 млн рублей и был признан особо крупным.

«Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с использованием служебного положения и в особо крупном размере. В ходе следствия на имущество фигуранта стоимостью свыше 67 млн рублей наложили арест», — отметили в ведомстве.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб. С учетом этого, а также собранных доказательств суд назначил ему четыре года шесть месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на четыре года. Дополнительно предпринимателю назначили штраф в размере 1,5 млн рублей и запретили заниматься деятельностью, связанной с поставками нефтесодержащих продуктов, сроком на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу и будет проверен в апелляционном порядке.