Рост мошенничества и попыток сбора данных отметили в Алтайском крае

30 апреля 2026, 16:12, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Алтайском крае зафиксирован рост мошеннической активности, которая сопровождается попытками масштабного сбора конфиденциальной информации о гражданах и организациях. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России, отметив, что злоумышленники действуют в интересах иностранных спецслужб и расширяют как финансовые, так и разведывательные операции.

По данным ведомства, помимо нанесения материального ущерба, мошенники усиливают технические методы для получения служебных данных. Их внимание сосредоточено на выявлении уязвимостей и сборе документации органов власти, а также предприятий промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры. Подобные попытки, как подчеркивается, фиксируются не только в регионе, но и в других субъектах страны.

Отдельную тревогу вызывает вовлечение граждан в противоправную деятельность. В ФСБ заявили, что регулярно предотвращаются случаи, когда людей, ставших жертвами обмана, пытаются использовать в диверсионно-террористических целях. Наиболее уязвимой категорией остается молодежь, которая чаще поддается манипуляциям и провокациям.

Для реализации своих схем злоумышленники применяют современные технические инструменты, включая взлом уязвимого оборудования, перехват и мониторинг сетевого трафика. Часть подобных атак удается выявлять и пресекать с помощью технологий анализа спектра сигнала.

В правоохранительных органах призывают жителей региона соблюдать правила информационной безопасности, проявлять бдительность и оперативно сообщать о любой подозрительной активности. Особое внимание рекомендуется уделять профилактике среди детей и подростков — родителям советуют проводить разъяснительные беседы, чтобы снизить риск вовлечения молодежи в мошеннические и противоправные схемы.

