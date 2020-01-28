Следком проверит информацию о падении снега на голову бийчанки

Алтайский следственный комитет начал предварительную проверку по информации о падении снега на голову жительнице Бийска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уже писал amic.ru, женщина заходила в магазин, расположенный в многоквартирном доме, и ей на голову упал снежный ком. Пострадавшая жива, но получила различные травмы. Ее госпитализировали.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, а также проверить работу должностных лиц, ответственных за своевременную очистку крыш от снега и наледи.

"Бийское телевидение" отмечает, что дом, где случился инцидент, обслуживает управляющая компания "Центральная".