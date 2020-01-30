Барнаульского застройщика оштрафовали за продажу квартир иностранцам

Арбитражный суд Алтайского края решил спор между компанией АО "Барнаулкапстрой" и Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 15, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

В материалах дела сказано, что застройщик заключил договор долевого участия с двумя гражданами Казахстана на сумму 2 405 000 рублей. За эти деньги они должны были получить в собственность квартиру в строящемся доме на Павловском тракте, 291. Часть денег покупатели перевели на банковский счет, а сумму в размере 905 000 рублей передали в кассу "Барнаулкапстроя" наличными, что запрещено законом.

Плательщиком по договору выступала женщина, которая не обращалась с заявлением о выдаче вида на жительство иностранного гражданина в РФ, а значит, имеет статус нерезидента. При совершении наличных платежей они считаются незаконными. Нарушитель все еще может обжаловать решение суда.