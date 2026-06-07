Ветврач объяснила, как правильно собрать домашнюю аптечку для питомцев

Йод, зеленку и фукорцин применять для животных нельзя

07 июня 2026, 14:05, ИА Амител

Где зарегистрировать собаку / Изображение: amic.ru

Владельцам кошек и собак стоит заранее собрать домашнюю ветеринарную аптечку, чтобы при необходимости оказать питомцу первую помощь до обращения к специалисту. Об этом РИА Новости рассказала главный врач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского Анастасия Костикова.

По словам специалиста, в аптечке обязательно должны быть средства для обработки ран. Для этих целей лучше использовать 0,05% раствор хлоргексидина, который подходит для промывания ран и слизистых оболочек. Также рекомендуется иметь стерильные бинты, салфетки, самофиксирующиеся бинты и гемостатическую пудру для остановки кровотечений.

Ветеринар подчеркнула, что йод, зеленку и фукорцин применять для животных нельзя, поскольку они способны вызывать ожоги и токсические реакции.

Отдельное место в аптечке должны занимать средства для помощи при отравлениях и расстройствах пищеварения. В частности, можно хранить сорбенты.

«Активированный уголь может применяться из расчета одна таблетка на 10 килограммов веса животного», — пояснила Костикова.

Кроме медикаментов, специалист советует иметь набор простых инструментов: термометр, клещеудалитель для безопасного извлечения клещей и таблеткодаватель, который помогает давать лекарства животному.

Врач также предупредила об опасности некоторых препаратов из человеческой аптечки. По ее словам, ибупрофен, парацетамол и ацетилсалициловая кислота смертельно опасны для кошек и токсичны для собак. Кроме того, дротаверин может скрыть симптомы заболевания или навредить питомцу.

При этом ветеринарная аптечка предназначена только для экстренной помощи. Если у животного появились судороги, потеря сознания, признаки перелома, рвота или диарея с кровью, необходимо как можно быстрее обратиться к ветеринарному врачу, а не заниматься самолечением.