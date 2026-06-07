Седьмое кесарево и семь литров кровопотери: в Ростове врачи спасли женщину и ребенка

В настоящее время жизни матери и ребенка ничего не угрожает

07 июня 2026, 18:09, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Ростове-на-Дону врачи перинатального центра спасли жизнь 33-летней женщине и ее новорожденной дочери во время крайне сложных родов. Медикам пришлось проводить многочасовую операцию из-за редкой патологии беременности, а общая кровопотеря пациентки составила около семи литров, пишет "КП — Ростов-на-Дону".

Женщина готовилась стать матерью в седьмой раз. Все предыдущие дети появились на свет с помощью кесарева сечения, поэтому и нынешние роды изначально относились к категории повышенного риска. Однако главная опасность была связана не с количеством операций, а с тяжелым осложнением беременности.

По данным Ростовского перинатального центра, у пациентки диагностировали обширное врастание плаценты в рубец, оставшийся после предыдущих хирургических вмешательств. Ситуация осложнялась тем, что ткани плаценты успели прорасти в соседний орган. При таком диагнозе существует высокий риск массивного кровотечения, которое может представлять угрозу для жизни матери и ребенка.

Чтобы избежать трагических последствий, медики приняли решение провести операцию на восьмом месяце беременности.

В борьбе за жизни пациентки и ее будущего ребенка участвовала команда из восьми специалистов. В операционной работали хирурги, уролог, анестезиологи и реаниматологи. Сама операция продолжалась около пяти часов.

Для снижения риска кровопотери врачи использовали современную технологию временного перекрытия кровотока. Через небольшой прокол в аорту был введен специальный катетер с баллоном, который позволил ограничить приток крови к области проведения операции. Это дало медикам возможность выполнять сложные манипуляции в более безопасных условиях.

Несмотря на предпринятые меры, из-за масштаба поражения тканей женщина потеряла около семи литров крови. В обычных условиях такая кровопотеря считается критической.

Спасти пациентку помогла технология реинфузии крови. Во время операции специальный аппарат собирал кровь, очищал ее и возвращал обратно в организм женщины. В результате медики смогли вернуть пациентке почти четыре литра ее собственной крови.

На свет появилась девочка весом 2350 граммов и ростом 46 сантиметров.

Главный врач Ростовского перинатального центра Максим Уманский сообщил, что операция завершилась успешно, а состояние ребенка не вызывает опасений.

После хирургического вмешательства женщину перевели в реанимацию, где она находилась под круглосуточным наблюдением врачей в течение четырех дней.

«Сегодня все самое страшное уже позади. После операции мама провела четверо суток под контролем в отделении реанимации, где ее состояние полностью стабилизировали. Сейчас женщину перевели в обычную послеродовую палату, она активно восстанавливается и готовится к долгожданной встрече с большой семьей», — сообщили в перинатальном центре.

В настоящее время жизни матери и ребенка ничего не угрожает. Медики продолжают наблюдать за пациенткой, которая восстанавливается после одной из самых сложных операций в своей жизни.