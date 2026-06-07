Иномарка столкнулась с трамвайным вагоном на улице Петра Сухова в Барнауле

После столкновения на участке возникли сложности с движением трамваев

07 июня 2026, 15:38, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле днем 6 июня произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая. Авария временно затруднила движение общественного транспорта на одном из городских перекрестков, пишет "Толк".

По словам очевидцев, происшествие случилось на пересечении улиц Петра Сухова и Малахова. Предварительно установлено, что иномарка под управлением женщины задела трамвайный вагон.

После столкновения на участке возникли сложности с движением трамваев. На место происшествия прибыли специалисты аварийного комиссариата.

Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства ДТП уточняются.