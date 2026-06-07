Иномарка столкнулась с трамвайным вагоном на улице Петра Сухова в Барнауле
После столкновения на участке возникли сложности с движением трамваев
07 июня 2026, 15:38, ИА Амител
Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле днем 6 июня произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая. Авария временно затруднила движение общественного транспорта на одном из городских перекрестков, пишет "Толк".
По словам очевидцев, происшествие случилось на пересечении улиц Петра Сухова и Малахова. Предварительно установлено, что иномарка под управлением женщины задела трамвайный вагон.
После столкновения на участке возникли сложности с движением трамваев. На место происшествия прибыли специалисты аварийного комиссариата.
Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства ДТП уточняются.
18:01:51 07-06-2026
28.11.2018 трамвай на улице Петра Сухова смял 17 машин. Вот были времена. А сейчас что? Иномарка задела... Разговор не о чем.... Трудности возникли.... Я вас умоляю.
22:31:27 07-06-2026
Я вот знаю. Что это прочитает отвественный за прессу ГорЭлектроТранса. Вы же такое серьёзное предприятие. У вас много династий отдавших не одну жизнь Электродорогам Барнаула. Да и просто многие судьбы были тесно связаны и прошли на вашем предприятии. И тем не менее. У вас не застолбленно место на Городской доске почёта, как у Автодорстроя Барнаула. Нет, конечно там сейчас от Автодорстроя достойнейший человек. Тоже представитель династии варщиков асфальта. Как говорится в одной из реклам не разу не опоздавший на работу. Таких людей в городе еденицы. Но, тем не менее. Именно в ваших руках изменить дороги в Барнауле. Каждый из ваших машинистов имеет право делать замечания. И у вас там прекрасные специалисты с опытом в десятки лет. Знающих все дороги до малейшей ямки. Так может хватит этого понебратства. Пора уже вести себя по честному и изменить дороги Барнаула в лучшую сторону. Подумайте пожалуйста...
10:37:07 08-06-2026
А-А (22:31:27 07-06-2026) Я вот знаю. Что это прочитает отвественный за прессу ГорЭлек... Сразу как изучим термин "понебратство" примем меры. Пока нам не понятно что вы хотели сказать.