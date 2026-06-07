Стало известно, в каких сферах россияне зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц
Речь идет о начисленной заработной плате до вычета налога на доходы физических лиц
07 июня 2026, 20:05, ИА Амител
Сразу пять отраслей в России в марте 2026 года показали средние зарплаты выше 200 тысяч рублей. К такому выводу пришло РИА Новости, проанализировав данные официальной статистики.
Лидером по уровню оплаты труда стали работники финансовой и страховой сфер. Их среднемесячная начисленная зарплата в марте достигла 314,1 тысячи рублей.
Второе место заняла IT-отрасль со средней зарплатой 226,5 тысячи рублей. Немного уступили сотрудники предприятий по добыче нефти и газа, где средний заработок составил 226,4 тысячи рублей.
В число наиболее высокооплачиваемых сфер также вошли воздушный и космический транспорт со средней зарплатой 223,7 тысячи рублей и производство табачных изделий, где работники в среднем получали 218 тысяч рублей в месяц.
При этом речь идет о начисленной заработной плате до вычета налога на доходы физических лиц. Показатель также включает различные премии, надбавки и другие выплаты.
Кроме того, средняя зарплата рассчитывается по всем сотрудникам организаций, поэтому на итоговое значение влияют и работники с очень высокими доходами. Из-за этого средние показатели могут заметно отличаться от зарплат большинства специалистов в конкретной отрасли.
06:24:40 08-06-2026
Если рискнуть и посчитать средние зарплаты в Алтайском крае без работников с очень высокими доходами. Вдруг регион окажется нерентабельным и его нужно расселять. Половина жителей — это сельская местность. Или хотя бы Барнаул оставить, а остальное упразднить как экономически невыгодное.
07:23:42 08-06-2026
Гость (06:24:40 08-06-2026) Если рискнуть и посчитать средние зарплаты в Алтайском крае ... Зачем расселять? Дешевая рабочая сила - это хорошо.
08:08:59 08-06-2026
Гость (06:24:40 08-06-2026) Если рискнуть и посчитать средние зарплаты в Алтайском крае ... смотрел тест почтовой конторы где тестировался робот андроид и работник. Суть труда -надо приносить с полок разные посылки разной формы веса итд наклеивать этикетку и класть на ленту транспортера этикеткой вниз. Решался вопрос можно ли автоматизировать. Робот андроил слева человек справа. Робот работал со старта восемь суток без перерыва. Прерывался только на зарядку батареи. Человек прерывлся поспать минимально, перекусить минимально. Результат - работник человек вырабатывает всего 5% от обьема который вырабатывает робот за то же время. Полюс роботу не надо платить зарплату. Поэтому вопрос был сразу решен. Люди сортировщики пойдут на улицу на всех сортировках.
На японских конвеерах автозаводов людей меняют на андроидов итд итп.
На западе упраздняют людей. Люди стали лишние там. Вот в чем вопрос - утилизировать людей