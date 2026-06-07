Стало известно, в каких сферах россияне зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц

Речь идет о начисленной заработной плате до вычета налога на доходы физических лиц

07 июня 2026, 20:05, ИА Амител

Конец рабочего дня / Работа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Сразу пять отраслей в России в марте 2026 года показали средние зарплаты выше 200 тысяч рублей. К такому выводу пришло РИА Новости, проанализировав данные официальной статистики.

Лидером по уровню оплаты труда стали работники финансовой и страховой сфер. Их среднемесячная начисленная зарплата в марте достигла 314,1 тысячи рублей.

Второе место заняла IT-отрасль со средней зарплатой 226,5 тысячи рублей. Немного уступили сотрудники предприятий по добыче нефти и газа, где средний заработок составил 226,4 тысячи рублей.

В число наиболее высокооплачиваемых сфер также вошли воздушный и космический транспорт со средней зарплатой 223,7 тысячи рублей и производство табачных изделий, где работники в среднем получали 218 тысяч рублей в месяц.

При этом речь идет о начисленной заработной плате до вычета налога на доходы физических лиц. Показатель также включает различные премии, надбавки и другие выплаты.

Кроме того, средняя зарплата рассчитывается по всем сотрудникам организаций, поэтому на итоговое значение влияют и работники с очень высокими доходами. Из-за этого средние показатели могут заметно отличаться от зарплат большинства специалистов в конкретной отрасли.