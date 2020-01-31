Доказано. Смартфоны способствуют развитию рака

Ученым из Йельского университета (США) удалось связать возникновение рака с излучением от смартфонов.
В материалах исследования, результаты которого опубликованы на сайте Medical Xpress, говорится, что медики доказали влияние мобильных телефонов на развитие рака щитовидной железы у некоторых пациентов.
В исследовании, в котором участвовали 900 человек, было выявлено, что у пациентов с определенным однонуклеотидным полиморфизмом активное использование смартфонов увеличивает риск возникновения рака щитовидной железы в два раза.
Специалисты подчеркивают, что важную роль в развитии онкозаболеваний играет генетическая восприимчивость вместе с активным использованием мобильных девайсов.
Ученые заключают, что дальнейшие исследования этого вопроса позволят улучшить диагностику онкологических заболеваний.
Комментарии
А как ещё объяснить рост онкозаболеваний? Везде электромагнитное излучение, БСки на каждом доме, в домах роутеры со всех сторон фигачат. А особо умные ходят с Bt-гарнитурами и наушниками, мозги себе варят.
08:49, этот рост заболеваемости идет в России, странах бывшего СНГ, США и Европе, и виной тому пища из ГМО, и пальмовые масла. Информация к размышлению, например во Вьетнаме, закрыли последний в стране онкологический центр, т.к. больных в стране менее 1%, в РФ эта цифра наверное уже к 40-50% приближается... но виноват конечно смартфон...
31.01.2020 09:52
- гость -
Бгг... Ничего, что абсолютно все культурные растения - это ГМО? Вас этот факт никак не смущает? Или вы предлагаете питаться дикой пшеницей, дикими яблоками и прочим?
09:56, я считаю, что все проблемы от того, что даже самая простая конфета, содержит в себе половину элементов таблицы Менделеева.
31.01.2020 09:58
- гость -
То есть дикая пшеница элементов таблицы Менделеева не содержит? Там какие-то другие элементы?
10:00, содержит, вопрос в том какие, и в каком количестве.
09:52
Хочешь сказать, что во Вьетнаме не выращивают ГМО и не едят пищу с добавлением пальмового масла?
09:52
По вашему в США с медициной хуже, чем во Вьетнаме? А в Швейцарии?
А вы в курсе, что и в США, и в Швейцарии рак - самое распространённое заболевание?
Да бесполезно. У них не ГМО, так жидорептилоиды, не жидорептилоиды, так прививки.
ЗЫ Исследование - ни о чем. Однонуклеотидный полиморфизм (да еще и определенный) - каков его процент в популяции? Для начала.
31.01.2020 09:58
- гость -
Человек сам половина этой таблицы, если что...
31.01.2020 09:52
- гость -
Галоперидол примите...